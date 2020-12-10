Уфа, , 12:15 — REGNUM Детский сад открыли в селе Куяново Краснокамского района Башкирии. Об этом 10 декабря сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в текущем году в Башкирии, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, идет строительство 24 детских дошкольных учреждений. Так, до конца 2020 года планируется сдать два больших детских сада в Нефтекамске и Благовещенске. В них будут оборудованы по 12 групп, в том числе по четыре группы для малышей.

Хабиров отметил, что в настоящее время в Салавате также завершают реконструкцию детского сада, в котором будет восемь ясельных групп. В Давлеканово будут сданы два детских сада на 130 мест и на 110 мест.

Глава региона отметил, что практически готов большой детский сад на 260 мест в Иглино. А в Демском районе Уфы ожидают разрешение на ввод три новых садика. Строительство еще трех детских учебных учреждений подходит к концу и в Сипайлово.

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