Пенза, , 12:10 — REGNUM Коронавирусная инфекция с начала пандемии по состоянию на 10 декабря выявлена у 21 986 жителей Пензенской области, за сутки заболели еще 188 человек. Минувшим днем инфицированы были 184 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 18 462 заболевших, за сутки — 115 человек. Скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 266 пензенцев, двое — за последние 24 часа. Жертвами COVID-19 стали 58-летняя женщина и 62-летний мужчина, написала на своей странице в Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Пензенская область готова к старту масштабной прививочной кампании от коронавируса. В регион уже на этой неделе поступит первая партия вакцины «Спутник V». В список вошли более 3 тыс. педагогов и 1,5 тыс. медиков.

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