Саранск, , 12:08 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 10 декабря выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 641 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 70 человек, всего с начала пандемии выздоровели 9454 жителя Мордовии. 70 человека скончались от коронавируса как от основной причины, За минувшие сутки скончался один житель республики. Накануне летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2117 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 9 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 2157 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1522 человек.