Красноярск, , 12:06 — REGNUM За сутки в Красноярском крае скончались 19 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в региональном оперштабе.

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За весь период в Красноярском крае умерли 1313 человек, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в регионе от COVID-19 скончались 15 человек.

За весь период в крае выявлено 39 573 случая заражения коронавирусом.

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