Петропавловск-Камчатский, , 12:05 — REGNUM Губернатор Владимир Солодов наградил учёных ДВФУ, которые принимали активное участие в расследовании причин катастрофы на дне Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Глава края вручил почётные грамоты ректору ДВФУ Никите Анисимову и заведующему лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов школы естественных наук Кириллу Винникову. Ещё восемь сотрудников университета получили благодарственные письма.

«Учёные ДВФУ были одними из тех, кто забирал пробы во время выяснения причин. Потом они легли в основу корректного и полного объяснения происходящего: красных приливов, которые более детально изучаются учёными сейчас. Я очень признателен руководству университета и учёным, которые так быстро отреагировали, самоотверженно работали в сложных условиях и в кратчайшие сроки помогли нам установить истинную причину сложных явлений, происходивших у нас в этом году», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили свои выводы о причинах массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки. Эксперты пришли к выводу, что сейсмической, вулканической активности и техногенного загрязнения не было.