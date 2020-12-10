Омск, , 11:55 — REGNUM В Омске стартовала вакцинация медработников от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в региональном оперативном штабе.

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В Омскую область поступило 600 доз вакцины от COVID-19. До конца 2020 года в регион должно поступить ещё 1625 доз.

В настоящее время пункты вакцинации организованы в десяти медицинских учреждениях.

В первую очередь будут привиты работники системы здравоохранения, образования, социальных служб, правоохранительных органов, уточнили в областном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 декабря, в Омской области выявлено 24 759 носителей коронавируса.

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