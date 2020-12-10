Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области зарегистрировано 26 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 декабря.

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От COVID-19 скончались десять женщин в возрасте от 33 до 90 лет и 16 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

С начала пандемии скончались 1 тыс. 573 жителя Ростовской области с подтверждённым COVID-19.

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