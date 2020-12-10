Мапуту, , 11:56 — REGNUM Семнадцать начальных и средних школ в Мозамбике закрыли за несоблюдение руководящих принципов предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление представляя Национальной инспекции по экономическим вопросам Томаса Тимбы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

В соответсвии с заявлением, в школах не соблюдались стандарты чистоты, не хватало термометров, а ученики не учились посменно, как это требовалось в директивах.

Было также проверено около 216 коммерческих предприятий, и 17 из них были признаны несоответствующими требованиям.

В некоторых ресторанах и барах оказалось больше необходимого количества посетителей, некоторые из заведений были открыты вне рекомендованного времени, а в других не соблюдали меры гигиены.

Инспекция продолжит выборочные проверки здоровья населения, особенно в период декабрьских праздников, чтобы обеспечить соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, подчеркнул Тимба.