Москва, , 11:52 — REGNUM Росавиации запретила грузопассажирским рейсам следующим за рубеж перевозить туристические группы. Запрещается подавать билеты в рамках турпакетов, говорится в разосланной авиакомпаниям телеграмме, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В пресс-службе Росавиации пояснили, что речь идет исключительно о перевозке по направлениям, с которыми Россия официально не возобновила авиасообщение.

При этом туроператоры, как и прежде, «могут формировать туры в страны с открытыми границами на рейсы любых авиакомпаний, независимо от того, в каком статусе выполняются рейсы».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре правительство России расширило список городов, из которых может быть возобновлено международное авиасообщение

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