Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM Несколько сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Казахстана подозреваются в незаконной организации игорного бизнеса в пяти городах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу.

В ведомстве отметили, что государственные служащие и несколько гражданских лиц причастны к организации игорного бизнеса в Нур-Султане, Алма-Ате, Павлодаре, Караганде и Кокчетаве. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В пресс-службе МЧС Казахстана пояснили, что сотрудник ведомства задержан 30 ноября по подозрению в создании интернет-казино. Мужчина отпущен 2 декабря. Отмечается, что специалист работает в системе гражданской защиты с 2002 года.

В комитете по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана сообщили, что с начала 2020 года пресечена деятельность 765 незаконно работающих игорных заведений. Кроме того, ликвидировано 22 подпольных казино.

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