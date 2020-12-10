Улан-Удэ, , 11:49 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии, президент региональной Торгово-промышленной палаты Дмитрий Дружинин обратился главе республики Алексею Цыденову с предложением объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«От имени более чем 450 членов Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия! Считаю, как и большинство работодателей, что в этот день сложно организовать нормальный рабочий процесс», — отметил он.

В обращении говорится, что перенесение рабочего дня на один из оставшихся дней декабря позволит время сотрудников более рационально и облегчит подготовку людям к встрече Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во многих регионах приняли решение сделать 31 декабря выходным днём. Так, глава соседней Тувы Шолбан Кара-оол отметил в связи с этим, что людям необходим отдых и полноценное чувство праздника.

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