Челябинск, , 11:49 — REGNUM В Челябинской области за 9 декабря зафиксирована смерть ещё 15 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 умерли шесть женщин 63, 64, 65, 67 (две) и 84 лет и трое мужчин в возрасте 60, 65 лет и 71 года. Ещё шестеро скончались от других заболеваний.

Среди тех, у кого COVID-19 был сопутствующим, оказались двое мужчин 70 лет, 81-летний мужчина, а также 63-летняя, 73-летняя и 82-летняя женщины.