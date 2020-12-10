Иркутск, , 11:48 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, продолжается вакцинация от COVID-19. Но, судя по словам председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева, появились некоторые нюансы. Второй этап вакцинирования придётся на первые дни 2001 г., сообщает сегодня, 10 декабря, пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«У нас в области продолжается двухэтапная вакцинация против коронавируса. По регламенту вторую прививку можно поставить через 21 день после первой. То есть те, кто сейчас проходит первый этап вакцинации, в праздничные дни, 1 и 2 января будут нуждаться во втором введении препарата. Прошу минздрав предусмотреть этот момент и организовать дежурство», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 декабря общее число умерших пациентов с COVID-19 в Иркутской области достигло 1024 человек, причём уже вторые сутки подряд погибают по 20 пациентов.

Читайте также: Жертвами COVID-19 в Приангарье стали ещё 20 человек