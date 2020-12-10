Донецк, , 11:46 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкий Народной Республике (ДНР) был выявлен 181 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает минздрав ДНР на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 9 декабря проведено 470 исследований, из них выявлено 160 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 12 045.

Кроме того, уточняется, что за это же время в ДНР от COVID-19 скончались десять пациентов и потому суммарное количество летальных исходов составляет 1121.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 6487 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 169 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.