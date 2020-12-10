Москва, , 11:43 — REGNUM Все негативные проявления вакцины от COVID-19 укладываются в требования Всемирной организации здравоохранения. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев.

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"Критерии оценки безопасности вакцины общие. Мы можем констатировать, что критерии нашли отражение в протоколе исследования. Упор в работе комитета делался на обеспечение безопасности. Жёстко в соответствии с требованиями ВОЗ оценена классификация всех негативных проявлений вакцины, и они чётко укладываются в требования ВОЗ», — сказал Хабриев.

По его словам, специалисты «не ограничились оценкой материалов исследователей, но разработали перечень мероприятий по фармэконадзору».

Хабриев также подверг критике высказывание ряда медиков и вирусологов: «Каких только высказываний, причём достаточно высококвалифицированных работников, мы ни видим, когда идёт речь об эффективности вакцины! Когда заявляют, что эффективность вакцины — 90%, то якобы из 100 человек десять заболели. Но формула такова: отношение степени эффективности сравнивается между когортой вакцинированных и когортой плацебо. <…> Если говорить о введении второго компонента, то показатель эффективности составляет 96,2%».