Токио, , 11:42 — REGNUM Автор манги «Школа мертвецов» (High School of the Dead) Сёдзи Сато выложил в сеть постер, посвящённый игре Cyberpunk 2077. Изображение было опубликовано 9 декабря на Twitter-странице Manga Mogura.

Сато нарисовал девушку с мотоциклом футуристического вида на фоне Ночного города игры. Стоит отметить: ранее известная анимационная студия Trigger сообщила, что сейчас она работает над созданием аниме по Cyberpunk 2077, премьера которого состоится в 2022 году.

https://twitter.com/MangaMogura/status/1336423648274616320

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся сегодня, 10 декабря 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры столкнулись с проблемой критических ошибок игры, из-за которых некоторым из них не удалось даже закончить этап обучения.

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