Иркутск, , 11:41 — REGNUM В период новогодних каникул (26 декабря по 10 января) проведение массовых детских мероприятий на территории Иркутской области будет запрещено. Власти региона усиливают контроль за соблюдением ограничительных мер. Об этом на оперативном штабе сообщил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Его слова цитирует сегодня, 10 декабря, пресс-служба областного правительства.

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Пока же в регионе идет мониторинг работы общеобразовательных школ. Проверено 77 учебных заведений на предмет соблюдения мер профилактики распространения COVID-19. Серьезных нарушений не обнаружено.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. На 10 декабря число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1024 человек, причём уже вторые сутки подряд погибают по 20 пациентов.

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