Стокгольм, , 11:40 — REGNUM На прошлой неделе Агентство общественного здравоохранения Швеции приняло решение о переводе учащихся гимназий на дистанционное обучение. Однако 39-летняя учительница начальных классов Мария Виман, которая работает в одной из школ Худдинга, а также пишет хронику для журнала Läraren, издаваемого Ассоциацией учителей Швеции, призывает власти закрыть все общеобразовательные учреждения страны и отправить школьников на досрочные рождественские каникулы. Об этом сообщила газета Expressen.

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Напомним, что сейчас общеобразовательные школьные учреждения Швеции работают в обычном режиме. Ранее государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявлял, что дети не являются движущей силой распространения коронавирусной инфекции.

«Я до сих пор понимаю важность того, чтобы средние школы оставались открытыми. Я долгое время защищала это всеми правдами и неправдами. Но сейчас сил и энергии просто нет. До зимних каникул осталось две недели. Не пора ли уже сейчас закрыть школы?», — написала Виман.

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