Волгоград, , 11:45 — REGNUM 258 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области 10 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 263 человека, скончались пять пациентов.

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В стационарах Волгоградской области находятся 5881 взрослый и 48 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 624 пациента. Всего в регионе подтверждено 29 тыс. 675 случаев заражения инфекцией, выздоровели 28 тыс. 698 человек.

Зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в волгоградских больницах скончались 353 человека.