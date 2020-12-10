Москва, , 11:37 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 6730 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб столицы.

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Это на 1585 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 5145 случаев заражения. За сутки госпитализировали 1663 пациента с коронавирусом, на ИВЛ в стационарах находятся 493 человека.

Всего в Москве выявили около 672 тыс. случаев заражения коронавирусом.