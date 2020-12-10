Владивосток, , 11:39 — REGNUM В Приморском крае стартовала вакцинация медицинских работников региона от COVID-19. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба правительства Приморья.

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Уточняется, что 9 декабря в регион поступило 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от коронавирусной инфекции.

«Сегодня вакцина будет распределена в пять медучреждений Владивостока, Находки и Уссурийска», — говорится в сообщении.

Также указывается, что медработники перед вакцинацией проходят тест на SARS-CoV-2 и в случае, если у врача не обнаружат следов коронавируса, ему поставят первую дозу препарата, а спустя 21 день — вторую.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 27927 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.