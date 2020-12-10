Москва, , 11:36 — REGNUM На сегодняшний день можно констатировать эффективность процедуры вакцинации в виде исчезновения ряда смертельно опасных заболеваний. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев.

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"Опыт более чем ста лет показал эффективность вакцинации по сохранению миллионов жизней. Результаты, связанные с исчезновением смертельно опасных заболеваний, также свидетельствует об эффективности вакцинации», — сказал Хабриев.

По его словам, те, кто принимает решение по регистрации вакцины и внесению изменений в документы, «вынуждены иметь дело с оценкой о том, что будет преобладать — эффективность или вред»: «Принятие решения о регистрации вакцины [от COVID-19] и её запуск в гражданский оборот прошло таким образом, что оно было выверенным».