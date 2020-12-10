Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM Генетическая вакцина «Урал» для борьбы с COVID-19 вышла на доклинический этап исследований. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»).

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«Мы создаем генетическую вакцину «Урал» для борьбы с COVID, это не секрет. Вышли на доклинику», — сказал Петров в ходе научно-практическом форуме о новейшей генетике.

Препарат создан на основе бактериальной плазмиды, которую используют для производства инсулина. Ученые выделили определенные фрагменты антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и создали из них стабильный гибридный белок с периодом полужизни у млекопитающих около 100 часов. После введения в клетку вакцина обеспечивает не только выработку антител к коронавирусу, но и цитотоксический иммунный ответ.