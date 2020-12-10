Москва, , 11:34 — REGNUM В Москве за весь период пандемии от COVID-19 вылечились 512 тыс. 969 человек, сообщается 10 декабря на портале мэра столице.

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За сутки (9 декабря) московские врачи вылечили COVID-19 5820 пациентов. После лечения граждане проходят специальные исследования, подтверждающие их выздоровление.

Тем, кто переболел COVID-19, предлагают стать донорами плазмы. Желающие могут позвонить на горячую линию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается 7,5 тыс. доноров плазмы с антителами к COVID-19. Из них 972 человека (12,9%) сдавали кровь неоднократно.

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