Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростовской области достигнут новый максимум по суточному приросту заражений коронавирусом. За последние 24 часа положительный тест на SARS-CoV-2 получили 378 человек. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 10 декабря. Накануне сообщалось о 372 носителя инфекции.

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Случаи заражения коронавирусом выявлены в 46 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (140), Зерноградском и Миллеровском районах (по 15), Волгодонске и Новочеркасске (по 14), а также Каменске-Шахтинском (12). Чуть более 20% случаев COVID-19 приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 3,7% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 43 тыс. 535 жителей Ростовской области.

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