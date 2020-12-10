Чита, , 11:33 — REGNUM Забайкальский край, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, активно готовится к новогодним праздникам. По словам министра культуры региона Ирины Левкович, учреждения культуры планируют проведение спектаклей, концертов и театрализованных представлений как в очном, так и дистанционном формате. Её слова сегодня, 10 декабря, цитирует пресс-служба краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

»Сказка состоится, хоть и с ограничениями. Сегодня мы исключаем интерактивные контактные формы работы, такие как утренник у елки. К сожалению, дети споют любимую новогоднюю песенку не в хороводе, а сидя в зрительном зале вместе с мамой или папой, наблюдая за театрализованным представлением.

Для безопасности посетителей не будет раздачи подарков и сувениров в учреждении культуры и на его территории. Думаю, что родители проявят изобретательность, чтобы подарок от Деда Мороза ребенок достал из-под елочки дома», — отметила министр культуры.

Обязательным условием для организации праздников является соблюдение всех необходимых требований — социальной дистанции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 9 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 22 149 человек, причём 264 из них добавились только за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семеро жителей