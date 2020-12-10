Ашхабад, , 11:31 — REGNUM План сотрудничества на 2021 года подписали Меджлис (парламент) Туркмении и Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ), сообщает информационное агентство «Туркмения сегодня».

Документ подписан в рамках международной выставки в честь 25-летия нейтралитета Туркмении. Соглашение с ЮНИСЕФ направлено на укрепление сотрудничества в сфере законодательной поддержки и защиты прав детей.

Ранее Туркмения присоединилась к Конвенции ООН по правам ребенка. В республике действовала программа сотрудничества с ЮНИСЕФ на 2016−2020 годы. Документ был направлен на развитие инклюзивного образования и повышение осведомленности детей об изменении климата.