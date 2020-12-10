Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM На сегодняшний день участие в прививочной кампании от коронавирусной инфекции уже приняла тысяча военнослужащих Центрального военного округа. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ЦВО.

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Уточняется, что первыми вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией. Также в начальном этапе вакцинации от COVID-19 приняли участие военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей в Екатеринбургском и Чебаркульском гарнизонах.

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В ЦВО уточнили, в ближайшее время в округ ожидается поставка ещё 9 тыс. доз вакцины. Завершить вакцинацию военнослужащих вторым компонентом планируется до 30 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавирусной инфекции личного состава началась в Центральном военном округе РФ 2 декабря. Тогда же первая партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 1,2 тыс. доз поступила в военные госпитали Южного военного округа.

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