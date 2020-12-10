Сеул, , 11:34 — REGNUM С призывом к властям Северной Кореи определить путь по возобновлению диалога обратился первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. Он заявил об этом 10 декабря в ходе лекции в Сеуле, его слова приводит агентство Yonhap.

«Глядя в будущее, я по-прежнему убежден, что дипломатия остается лучшим, по сути, единственным путем решения наших проблем с Северной Кореей», — сказал он.

Также Бигэн отметил, что КНДР в ближайшее время должны произойти важные события, в частности, восьмой съезд правящей в стране Трудовой партии Кореи, который должен состояться в январе.

«Мы настоятельно рекомендуем Северной Корее за это время проложить путь для возобновления дипломатии», — добавил первый зам госсекретаря США.

В то же время, Бигэн заявил, что сожалеет об «упущенных возможностях» Северной Кореей по продолжению переговоров.

«К сожалению, много возможностей за последние два года было упущено нашими северокорейскими коллегами, которые слишком часто посвящали себя поиску препятствий на пути переговоров вместо того, чтобы использовать возможности для взаимодействия», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря минфин США сообщил, что шесть юридических лиц добавлены в санкционный список Вашингтона по Северной Корее.