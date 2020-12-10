Москва, , 11:23 — REGNUM Следственный комитет России предъявил обвинение в растрате почти 13 млрд рублей бывшему зампредседателя правления московского банка «БФГ-Кредит» Денису Пуресеву. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба СКР.

«Пуресеву предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения», — сообщили в пресс-службе.

В СКР также добавили, что была запрошена выдача задержанного в Чехии бывшего председателя правления кредитного учреждения Павла Дойнова. По версии следствия, он также причастен к растрате средств «БФГ-Кредита».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК России сообщило о задержании экс-сотрудников «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлии Финкельштейн. Им предъявлены обвинения в хищении не менее 12,9 млрд рублей.

В конце сентября 2016 года по иску Центробанка «БФГ-Кредит» был признан банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство, которое в конце марта 2019 года продлили ещё на полгода — до 23 сентября 2019 года. Конкурсным управляющим «БФГ-Кредита» назначили государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

По данным госкорпорации, на начало апреля 2019 года банк имеет долги перед 2835 кредиторами на общую сумму 41,6 млрд рублей. При этом на момент отзыва лицензии обязательства перед клиентами составляли 46,1 млрд рублей, из которых на вклады физлиц приходилось 2,5 млрд рублей. На тот момент ООО по величине активов занимало 99-е место в банковской системе России.