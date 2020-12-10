Душанбе, , 11:19 — REGNUM В Таджикистане создан единый штаб по рациональному использованию электроэнергии и выявлению случаев незаконного подключения к электросетям, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Штаб создан по поручению правительства на совещании под руководством главы МВД Рамазона Рахимзода. Участники совещания отметили необходимость контроля расходования электроэнергии в зимний период в связи с возобновлением электроснабжения потребителей.

Штаб проведет разъяснительную работу среди населения, а также проверит системы потребления электроэнергии в домах и на предприятиях.

Напомним, 9 декабря в компании «Барки точик» сообщили, что в Таджикистане завершились работы по замене устаревшего оборудования. С 10 декабря все сёла, районы и города республики будут получать электроэнергию в круглосуточном режиме.