Нижний Новгород, , 11:18 — REGNUM За минувшие сутки 16 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1320 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум четырех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 декабря в области выявили 499 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем выявленных за сутки носителей коронавируса с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован по состоянию на 4 декабря — 496 случаев. Накануне сообщалось о 494 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 59 336 случаев.

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