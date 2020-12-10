Ванкувер, Канада, , 11:18 — REGNUM Дополнение Hivebusters для игры Gears 5 будет бесплатно доступно обладателям подписки Xbox Game Pass Ultimate. Об этом 9 декабря сообщило издание Eurogamer.

Релиз дополнения ожидается уже 15 декабря 2020 года. В сервисе Game Pass Ultimate оно будет доступно на PC, Xbox One, Xbox Series X/S и Android.

Напомним, Gears 5 — это популярная экшен-игра, разработанная канадской студией The Coalition. Её релиз состоялся в сентябре 2019 года.

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