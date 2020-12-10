Москва, 10 декабря 2020, 11:18 — REGNUM Сегодня 10 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (Ямала) с 90-летием образования региона, сообщается на сайте Кремля.
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Глава государства подчеркнул, что на Ямале создана надёжная инфраструктура для разведки и добычи полезных ископаемых, возведены города и посёлки, электростанции и дороги.
«Ямал вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей отечественной экономики, обеспечение энергетической безопасности России», — отметил Путин и пожелал жителям новых свершений.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 90-летием образования региона.
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