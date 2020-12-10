Москва, , 11:21 — REGNUM Около трети работающих в Москве автомобилей такси не отвечают основным требованиям к перевозке пассажиров. Об этом сообщается на странице Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Всего правилам перевозок не соответствует 28% автомобилей. В числе основных нарушений столичных работающих в городе агрегаторов такси называются такие как несоответствие номера автомобиля с тем, что был указан в приложении, а также отсутствие цветографической схемы и фонаря такси.

В ряде приложений заказы через приложение часто отменяют, а само транспортное средство пассажирам приходится ждать длительное время. В сообщении инспекции отмечается, что результаты проверок будут переданы агрегаторам, чтобы компании исправили недостатки.

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