Челябинск, , 11:15 — REGNUM В Челябинской области выявлены факты оформления ветеринарных сертификатов на просроченное мясо. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, на этом попались две организации. Сертификаты были оформлены на куриный фарш, срок реализации которого истёк 12 ноября, куриные ноги со сроком годности до 29 октября, шейку птицы», срок годности которой истёк 28 октября, а также на полуфабрикат мелкокусковой, бескостный, замороженный, который нельзя продавать уже с 17 сентября.

Изделия из просроченного сырья отправили на обед сотрудникам одной из организаций, а также в Москву. В действиях хозяйствующих субъектов усмотрели нарушения сразу нескольких федеральных нормативных актов.

Регистрация уполномоченных лиц этих предприятий в системе «Меркурий» заблокирована на месяц. Предприятия-получатели продукции оповещены о поставке им продукции, которая была изготовлена из просроченного сырья.