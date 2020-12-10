Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Энтузиасты Tank_Girl444 и Karim Najib работают над масштабной модификацией для Fallout: New Vegas, которая превратит игру в проект по мотивам «Звёздных войн». Об этом 9 декабря сообщило издание Eurogamer.

Известно, что в модификации Star Wars: Open Worlds геймеры смогут исследовать 12 непохожих друг на друга планет, проходить различные сюжетные задания, выполнять работу охотника за головами и изучать различные умения для своего персонажа. Дата полноценного релиза пока не сообщается.

Напомним, Fallout: New Vegas — это ролевая игра, разработанная студией Obsidian Entertainment и выпущенная в 2010 году. Она получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.

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