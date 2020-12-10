Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону приостановили снос доходного дома Науменко, расположенного на улице Станиславского, 39. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дом, хранящий память о героической обороне Ростова-на-Дону 1942 года Rostov-gorod.ru

В комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области поступило заявление о признании исторической постройки объектом культурного наследия. Согласно законодательству, экспертиза должна быть проведена в течение 90 рабочих дней. Пока эксперты не определятся со статусом здания, сносить дом запрещено.

ИА REGNUM напоминает, что уникальный дом на улице Станиславского, фасад которого хранит память о героической обороне города 1942 года, находится в аварийном состоянии. Однако грядущий снос постройки вызвал общественный резонанс. Из-за роста недовольства граждан власти предложили перенять опыт Волгограда в сохранении исторического наследия и частично сберечь фасад здания.

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