Москва, 10 декабря 2020, 11:12 — REGNUM Сегодня 10 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 90-летием образования региона, сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что Югра — один из основных нефтегазоносных районов России, где успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере.
«Югра обладает колоссальным производственным, технологическим, кадровым потенциалом. Достижения жителей ХМАО впечатляют», — отметил Путин и пожелал им осуществления намеченных планов.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Ханты-Мансийского автономного округа с 90-летием сегодня поздравляют государственные деятели России.
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