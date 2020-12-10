Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM Второй апелляционный суд в г. Санкт-Петербурге определился с датой рассмотрения апелляции на приговор в отношении Алексея Александрова, признанного виновным в убийстве двух молодых женщин на горе Уктус (Екатеринбург). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Апелляцию, поданную защитой Александрова, рассмотрят 13 января 2021 года в Санкт-Петербурге.

Ранее его приговорили к пожизненному заключению за убийство, совершённое в августе 2018 года. По версии следствия, гражданин убил из винтовки двух жительниц Екатеринбурга. Стрелка задержали спустя год и несколько месяцев после содеянного. Приговор в отношении него вынес Свердловский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, после осуждения Александров попал в больницу. Его госпитализацию подтвердили в СИЗО, где до этого он содержался.

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