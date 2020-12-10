Симферополь, , 11:04 — REGNUM Верховный суд Крыма признал Ленура Ислямова виновным в организации блэкаута полуострова в 2015 году и заочно приговорил его к 19 годам лишения свободы.

«Окончательно назначить Ислямову Ленуру Эдемовичу наказание путем частичного сложения, определив к отбытию наказания в виде 19 лет лишения свободы», — огласила приговор судья.

Также Ислямову запрещено заниматься деятельностью, связанной с выступлением в средствах массовой информации.

Судья уточнила, что осужденный прописан в Симферополе, имеет российское гражданство и находится в федеральном розыске с 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Ислямов до мая 2014 года занимал пост заместителя председателя совета министров Крыма. Он обвинялся по статьям о диверсии, организации незаконного вооруженного формирования, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности.

По версии следствия, Ислямов причастен к энергетической блокаде Крыма — после того как в ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры ЛЭП, подача электроэнергии с территории Украины в Крым прекратилась.

Отметим, Ислямов являлся также лидером вооружённого «добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана», организованного так называемым меджлисом (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В августе 2016 года в ФСБ заявили о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины, которая планировала серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе. Во время их задержания погиб сотрудник федеральной службы.

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