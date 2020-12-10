Душанбе, , 11:03 — REGNUM Три самолета таджикистанской авиакомпании «Сомон Эйр» совершили вынужденную посадку в аэропорту Ходжента, сообщили 10 декабря в пресс-службе аэропорта.

По словам представителя аэропорта Юсуфа Маюнусова, все три самолета направлялись в Душанбе из Москвы, Новосибирска и Сургута. Причиной вынужденной посадки стал туман в Душанбе.

Видимость в столице Таджикистана в ночь с 9 на 10 декабря составила десять метров. Согласно правилам, этот показатель должен быть не менее 150 метров. Все пассажиры будут доставлены в аэропорт назначения, как только позволят погодные условия.

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