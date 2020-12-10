Владивосток, , 11:04 — REGNUM В Адмиральском сквере Владивостока с 15 декабря откроют арт-парк, оформленный по мотивам сказки «Двенадцать месяцев», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В арт-парке можно будет посетить «Новогоднюю трапезную» — тёплое кафе, на «Новогодней ярмарке» гостей ожидают встречи с народными умельцами и творческие мастер-классы. А в обогреваемом шатре «Киносказка» для самых маленьких покажут новогодние сказки и мультфильмы.

Гостей и жителей Приморья порадуют многочисленные фотозоны и интересные арт-объекты. Можно будет сфотографироваться в окружении братьев-месяцев или на полянке с подснежниками — в декорациях по мотивам сказки.

Также будет действовать акция «Новогодняя варежка» — оставшуюся без пары рукавицу легко поменяют на сувенир.

Арт-парк по мотивам сказки «Двенадцать месяцев» будет открыт до 10 января. При этом 1−3 января — выходные.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Туркмении ограничили проведение новогодних праздников из-за ситуации с распространением коронавируса.