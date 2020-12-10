Скопье, , 11:04 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 9 декабря, сообщили о том, что в стране был зарегистрирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 — за день погибли 46 человек. За сутки в результате обследования 1470 человек выявили 504 носителя коронавируса. Еще 731 человек выздоровел.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 69 954 случая заражения. 2023 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 46 352 пациента выздоровели. Лечение проходят 21 579 человек.

По словам министра здравоохранения страны Венко Филипче,благодаря этому ситуация в госпиталях начинает нормализоваться. Тем не менее смертность остается высокой.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысячи случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки, и этот мрачный прогноз все больше напоминает правду.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии за сутки от COVID-19 умерли 28 человек