Варшава, , 11:00 — REGNUM В середине декабря в Польше начнется кампания по поощрению вакцинации среди населения. Её элементами будут раздача листовок на улицах, их распространение через почтовые ящики, а также выступления медийных персон. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Организаторы кампании указывают, что её главная цель — изменить скептическое отношение жителей Польши к новой вакцине. «Правительственные исследования показывают, что менее 40% желающих пройти вакцинацию среди жителей Польши. Этого недостаточно для успешной борьбы с пандемией. Для получения так называемого коллективного иммунитета от COVID-19 этого не хватит», — указано в их сообщении.

Кампания будет проходить под кураторством министерства здравоохранения. На первом этапе предусмотрено создание полной базы знаний о вакцине в обществе. Для этого будут раздавать листовки со всей необходимой информацией. Кроме того, будет создан сайт с данной информацией, а также телефон доверия, где любой желающий может задать интересующие его вопросы о прививке.

Затем для достижения цели будут использоваться средства массовой информации и социальные сети для распространения агитационной анимации и рекламных роликов. Также планируют задействовать и традиционную наружную рекламу (баннеры, уличные плакаты).

Эффективность кампании планируется проверять на постоянной основе посредством циклических опросов общественного мнения. Также запланировано качественное исследование, посвященное пониманию мотивов отказа от вакцинации в разных социальных группах.

Ранее сообщалось, что в национальной стратегии предусмотрена вакцинация, в первую очередь, медицинских работников и пожилых людей. Предполагается, что они будут вакцинированы на рубеже января и февраля. Остальные категории населения будут прививаться уже после — в порядке записи и очереди.