Благовещенск, , 10:59 — REGNUM В Амурскую область поступила первая крупная партия вакцины «ГАМ-Ковид-Вак». 500 доз предназначены для медработников, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Прививаться будут медики, принимающие непосредственное участие в оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом и подозрением на COVID-19, в возрасте от 18 до 60 лет. Именно они постоянно сталкиваются с рисками заражения коронавирусом», — уточнили в правительстве Приамурья.

Вакцина уже распределяется между медучреждениями. Её доставят в районы автомобильным и воздушным транспортом с соблюдением условий хранения данного препарата.

Массовую вакцинацию населения Амурской области от коронавируса планируют начать в январе.

Как сообщало ИА REGNUM, педагоги Сахалина одними из первых в стране получили возможность привиться от коронавирусной инфекции. Вакцинация учителей стартовала в островном регионе в среду, 9 декабря.