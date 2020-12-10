Уфа, , 11:05 — REGNUM 150 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 15 710 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 12 807 человек, включая 105 человек в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах продолжают лечение 656 пациентов, а 2152 лечатся на дому.

Сообщается, что за минувшие 24 часа была зафиксирована смерть одного пациента с COVID-19. А всего в регионе скончались 95 таких пациентов.

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