Москва, , 10:59 — REGNUM В Москве насчитывается 7,5 тыс. доноров плазмы с антителами к COVID-19. Из них 972 человека (12,9%) сдавали кровь неоднократно, сообщается на портале мэра столицы.

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Так, более 70% доноров прошли процедуру два раза, 18,6% — три раза, 6,8% — четыре раза, остальные — пять и более раз. Один донор сдал плазму крови после заболевания COVID-19 11 раз.

Отмечается, что антитела в организме переболевшего COVID-19 человека сохраняются в течение нескольких месяцев. Донор без медицинских противопоказаний можно сдавать плазму до 20 раз в год с промежутком две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работает восемь пунктов для сдачи плазмы после COVID-19.

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