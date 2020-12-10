Москва, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны. Это на 1830 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 26 097 случаев заражения. Всего в России выявили 2 569 126 случаев заражения с начала пандемии.

За последние сутки выписали по выздоровлении 25 877 пациентов с коронавирусом.