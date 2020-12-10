Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили 3774 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 10 декабря федеральный оперативный штаб. Это на 13 случаев больше, чем днем ранее, и новый суточный максимум для города.

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Всего за время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 163 163 человека. Выздоровели от COVID-19 из их числа 91 808 граждан, включая 1918 за последние сутки.

По данным городской системы здравоохранения, в среду, 9 декабря, в стационары Петербурга были госпитализированы 933 человека, что стало максимальным числом за время пандемии.

Ранее губернатор Александр Беглов признал, что в петербургских больницах остались места для тяжелых больных COVID-19 только до Нового года.

В России за сутки у 27 927 человек нашли коронавирус, общее число случаев заражения достигло 2 569 126.

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